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Bingöl'de 2 şüphelinin yakalandığı uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

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Bingöl'de 2 şüphelinin yakalandığı uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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Bingöl'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheliye yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı. Operasyonda uyuşturucu, para ve tabanca ele geçirilirken zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, para ve tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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