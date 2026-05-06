Bingöl'de 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı konser verdi

Bingöl'de 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından vatandaşlara konser verildi.

Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen konser ilgi gördü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Malatya 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı'ndan Yüzbaşı Ahmet Kerem Çolak yönetiminde "İzmir Marşı", "Plevne Türküsü", "Bingöl Etrafın Kardır", "Kerkük Zindanı", "Hekimoğlu", "Sarı Mendil Eldedir", "Deniz Üstü Köprüler", "Gençlik Marşı", "Vatan Marşı" ve "Sakarya Marşı" seslendirildi.

Katılımcılar, türkü ve marşlara eşlik etti.

Programa Bingöl Valisi Cahit Çelik, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Mehmet Böberci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Emre Ağaçe
