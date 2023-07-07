Bingöl'de 2.5 Milyon Kök Uyuşturucu Bitkisi Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan 2 milyon 490 bin 987 kök ekili skunk ve Hint keneviri bitkisi ile 3 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerinin 12 tarlada yaptığı aramada uyuşturucu yapımında kullanılan 2 milyon 490 bin 987 kök ekili skunk ve Hint keneviri bitkisi ile 3 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada, Genç ilçesinde 12 tarlada yapılan aramada toplam 1 milyon 951 bin 151 kök skunk bitkisi, 539 bin 836 kök Hint keneviri bitkisi, 3 kilo kubar esrar, 1 kuru sıkı tabanca ve 60 metre sulama hortumu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.