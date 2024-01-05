Bingöl'de 173 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

BİNGÖL'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 173 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı.

Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle, merkez ve ilçelere bağlı 173 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekiplerince, köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı.