Bingöl'de kar yağışı; 100 köy yolu ulaşıma kapandı
Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle toplamda 100 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için yoğun mesai harcıyor.
100 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Bingöl'de sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle, merkezde 30, ilçelerden Genç'te 40, Adaklı'da 5, Karlıova'da 5, Kiğı'da 5, Solhan'da 6, Yayladere'de 4 ve Yedisu'da 5 olmak üzere toplamda 100 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 110 personel ve 53 araçla kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Aziz ÖNAL/BİNGÖL,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel