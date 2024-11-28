Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Sert, Öğrencilerle Adalet ve Hukuk Sistemini Konuştu

Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, "Gençlerle Söyleşi" programında Bingöl Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Bingöl Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve İnovasyon Kulübü tarafında Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşinin konukları Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert ve savcı Tuğçe Demirci oldu.

Söyleşide Sert ile Demirci öğrencilere adaletin işleyişi, hukuk sisteminin önemini ve kamu görevinde edinilen tecrübelerini anlattı ve onların sorularını yanıtladı.

Başsavcı Sert, savcıların görev ve yetkilerini detaylı bir şekilde açıklayarak savcıların, büyük bir vicdani sorumluluk taşıdıklarını belirtti.

Sert, şunları kaydetti:

"Bizler, sadece kanunları uygulamakla yükümlü değiliz; aynı zamanda vicdani bir sorumluluğumuz da var. Bir dosya üzerinde çalışırken hem adaletin hem de mağdurun hakkını korumak en büyük sorumluluğumuzdur. Savcı olmanın getirdiği vicdani yük, bazen ağır olabilir, çünkü doğruyu bulmak sadece kanuni bir sorumluluk değil, aynı zamanda insani bir sorumluluktur."

Savcı Demirci de mesleğin gereği olarak mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıklarını kaydetti.

Tek bir dosyanın davasının günlerce, aylarca sürebildiğini ifade eden Demirci, "Her bir dosya, detaylı incelemeler, mülakatlar ve bazen günler süren araştırmalar gerektiriyor. Bazen gece geç saatlerde, bazen de hafta sonları çalışmamız gerekiyor. Bu, mesleğin doğasında var. Bu noktada motivasyonunuz çok önemli çünkü bu meslek maaş için yapılmaz, idealist olmanız gerekir. Gerçekten adaleti sağlama amacınız varsa, her türlü zorluğu göğüslemeye hazır olmalısınız." ifadelerini kullandı.

Programda, Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Veysel Turan, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Abdullah Koçin, Bingöl Üniversitesi Gençlik ve İnovasyon Kulübü Başkanı Abdullah Toprakoğlu da yer aldı.