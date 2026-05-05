Bingöl Belediye Başkanı Arıkan'dan belediyeye devredilen araziye ilişkin açıklama

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, belediyeye devredilen araziye ilişkin açıklama yaptı.

Arıkan, bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda, geçen hafta perşembe günü Milli Savunma Bakanlığı ile arazinin devri için protokol imzaladıklarını söyledi.

Söz konusu arazinin kent için çok önemli olduğunu ifade eden Arıkan, "Şu an 350 dönümlük bu askeri alan artık belediyenin kullanımında. Bingöl için, memleketimiz için hayırlı olsun." dedi.

Arıkan, bir vatandaşın, belediyede gerçekleşen bir taksi plakasının tahsis süreciyle ilgili usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattıklarını belirtti.

Konunun, idari işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere iletildiğini kaydeden Arıkan, "Yapılacak soruşturma ve incelemeler neticesinde kamuoyu en sağlıklı şekilde bilgilendirilecektir. Kim suç işlemişse bunun karşılığını bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
