Şehit Binbaşı Davasında 7 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Muş'un Malazgirt ilçesinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın 2015'te şehit edildiği terör saldırısına ilişkin davada, saldırının faili tutuklu sanık Savaş Çelik'in de aralarında bulunduğu 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın 27 Temmuz 2015'te şehit edildiği silahlı saldırıya ilişkin terör örgütü PKK üyesi Çelik'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması dün görüldü.

Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geç saatlere kadar süren duruşmaya sanıklardan Çelik, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı, tutuksuz sanıklar ise katılmadı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Çelik, avukatının duruşmada hazır bulunmaması nedeniyle savunma yapmadı.

Tutuksuz sanıkların avukatları da müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, terörist Çelik'e, Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesine ilişkin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet ayrıca sanığı, eşi Sibel Kulaksız'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" ve farklı tarihlerde karıştığı eylemler nedeniyle "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 332 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından tutuksuz sanıklar Remzi Coşkun'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 51 yıl, İbrahim Yıldırım ve Rıza Kara'ya 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24'er yıl, Mehmet Sadık Arman'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 70 yıl hapis cezası verildi.

Sanıklardan Rahmi Coşkun "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "kamu görevlisini görevinde kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl, Ferdi İpek "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıl, Ömer Tutar ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, Remzi Coşkun, İbrahim Yıldırım, Mehmet Sadık Arman ve Rıza Kara hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Sanıklardan Aslan Sönmez ve Mehmet Yıldırım'ın üzerlerine atılı suçlardan beraatlerine karar veren heyet, yargılama sürecinde hayatını kaybeden Mehmet Ali Yıldırım hakkındaki davanın ise düşürülmesini kararlaştırdı.

Olay

27 Temmuz 2015'te Muş'un Malazgirt ilçesinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız, eşiyle katıldığı bir yemekten çıkıp aracıyla askeri lojmanlara gittiği sırada terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda şehit edilmişti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'a yönelik saldırının firari son faili terör örgütü PKK üyesi terörist Savaş Çelik, 20 Temmuz 2020'de yurt dışında yürütülen operasyonda yakalanarak ülkeye getirilmişti.

Kaynak: AA