Binali Yıldırım ve Münir Karaloğlu Kocaeli'de Cenaze Törenine Katıldı

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kocaeli'de Halil Serim'in cenaze törenine katıldı.

Maksut Serim'in vefat eden babası Halil Serim için Başiskele ilçesindeki Damlar Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Maksut Serim ve merhumun ailesi taziyeleri kabul etti.

Halil Serim'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Damlar Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Halil Serim'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Eski TBMM Başkanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.