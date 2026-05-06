76 ton atık geri dönüştürüldü; 1200 ağacın kesilmesi önlendi

ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYÜ), 70 ton kağıt ile 6 ton plastik geri dönüştürüldü. Geri dönüşüme kazandırılan atıklarla yaklaşık 1200 ağacın kesilmesi önlendi.

EBYÜ Sıfır Atık Koordinatörlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, üniversite depolarında ayrıştırılarak biriktirilen yaklaşık 70 ton kağıt ve 6 ton plastik atık, geri kazanım sürecine dahil edilmek üzere geri dönüşüm tesislerine gönderildi. Geri dönüşüme kazandırılan atıklarla yaklaşık 1200 ağacın kesilmesi önlenirken, 1 milyon 855 bin litre su tasarrufu elde edildiği belirtildi. Ayrıca 321 bin kilovatsaat enerji ile 15 bin 624 litre petrol tasarrufu sağlanırken, 266 ton karbondioksit değerinde sera gazı salınımının da önüne geçildi.

'YAKLAŞIK 2 MİLYON LİTRE SU TASARRUFU SAĞLAMIŞ OLDUK'

Konuya ilişkin açıklama yapan EBYÜ Sıfır Atık Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Kürşat Demirci, depolarda biriktirilen kağıt ve plastik atıkların geri dönüşüm tesislerine gönderildiğini belirterek, "Bu vesile ile yaklaşık 1200 adet ağacı kesilmekten kurtarmış oluyoruz. Yaklaşık olarak 2 milyon litre su tasarrufu sağlamış oluyoruz. Aynı zaman da 15 bin litre civarında da akaryakıt tasarrufu da gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu tarz uygulamalar üniversitemizin sıfır atık felsefesine verdiği önemin bir tezahürü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortak evimiz olan dünyada, sıfır atığın geleceğimiz olduğuna dair inancımız tamdır. Bu alanda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" dedi.

EBYÜ'nün çevreye duyarlı yaklaşımının somut bir göstergesi olarak değerlendirilen çalışma ile doğal kaynakların korunmasına katkı sunulurken, üniversite genelinde sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı