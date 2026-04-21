TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Ordu'da ziyaretlerde bulundu
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in misafirliğinde çeşitli yerleri ziyaret etti. Kirazlimanı Yaşam Merkezi ve Gençlik Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu, öğrencilere sohbet etti.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Ordu'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in misafiri olarak kente geldi.
Yıldırım, Altınordu ilçesindeki Kirazlimanı Yaşam Merkezi ile Gençlik Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.
Belediye Başkanı Güler, merkezin geçmişten bugüne dönüşümüne ilişkin bilgilerin yer aldığı katalogları Yıldırım'a hediye etti.
Yıldırım, Gençlik Kütüphanesi'nde öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Güler, Binali Yıldırım'ı Ordu'da misafir etmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.