Bina yıkılınca, bitişikteki apartmanın bazı odalarının duvarının yapılmadığı ortaya çıktı

DİYARBAKIR'da ağır hasarlı 5 katlı binanın yıkımı sırasında, bitişikteki 7 katlı apartmanın ilk 5 katındaki bazı odaların duvarının yapılmadığı ortaya çıktı.

Olay, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 770'inci Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı Medya Apartmanı 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı. Yapılan incelemeler sonucu, apartmana yıkım kararı verildi. 16 Nisan'da başlayan yıkımlarda, bitişikteki 7 katlı Taşkıran Apartmanı'nın ilk 5 katındaki bazı odaların duvarının yapılmadığı ortaya çıktı.

'YANDAKİ BİNANIN DUVARINDAN YARDIM ALARAK BİNAYI KALDIRILMIŞ'

Taşkıran Apartmanı'nın 4'üncü katında oturan Serdar Şeker (34), bitişiğindeki binanın duvarını kullanarak apartmanın yapıldığını belirterek, "8 gündür yıkımı süren binanın yapışıklığındaki apartmanda oturuyorum. Kurumlara gidiyorum. Hepsi topu birbirine atıyor. Mesele evimin hasar görmesi, tavanlarımda çatlaklar oluşturmasıdır. İlgili kurumlar bizi dikkate almıyor. Hani telefonda açıp size göstersem, siz bile inanamazsınız. Belki 10 defa valiliği, kaymakamlığı aradım. Yetkililerden tek isteğimiz zararımızın giderilmesi, binanın kontrol edilmesi, başka bir şey değil. Güya şirket kontrollü yıkım yapıyor ama herhangi bir kontrol yok. Apartman sakinleri binada oturuyor ve yıkım yapılıyor. Bina sallanıyor, sarsıntı oluyor. Kendiniz de çıktınız, gördünüz. Daha önce yapan müteahhitten dolayı binanın duvarları da yıkılmış, duvar örmemiş. Yandaki binanın duvarından yardım alarak binayı kaldırılmış" dedi.

'AİLEM KORKUDAN EVDE OTURMUYOR'

Taşkıran Apartmanı'nın 3'üncü katında oturan Mehmet Salih Güzel (42), binanın tehlikede olduğunu ifade ederek, "Bizim apartmanımız az hasarlıydı. Medya Apartmanı ağır hasarlıydı. Görüntüler mevcuttur. Bütün duvarlarımız zarar görmüş. Bu sıkıntımızı gidermesini istiyoruz. İlgili kişiler hiçbir zaman bize geri dönüş yapmadı ve ilgilenmediler. Şu an bina tehlikededir. Gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz. Ailem her gün başkalarının evinde kalıyor. Korkudan evde oturmuyorlar. Biz de mecburen bu hasarlı evinin içinde kalıyoruz. Niye kalıyoruz? Çünkü duvarlarımız yıkıldığı için, hırsızlar eve girmesin diye kalıyoruz. Onun için biz de evi terk edemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
