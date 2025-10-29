Haberler

Bina Çökmesi Olayında Adli Soruşturma Başlatıldı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve bilirkişi heyeti görevlendirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayda hayatını kaybeden iki evladımıza Allah'tan rahmet, yaralı olarak kurtarılan evladımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan anne ve babanın da sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum."

Devletin tüm kurumlarının ilk andan itibaren büyük gayret ve özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Tunç, şu bilgileri verdi:

"Olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bilirkişi heyeti, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından derhal olay yerindeki gerekli incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda olayın nedenleri ve sorumlularının tespiti için adli süreç titizlikle sürdürülecektir."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
