BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu Yayınlandı

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama sürecine ilişkin kılavuzu yayımladı. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflardaki öğrencilere yönelik değerlendirmeler 14-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kılavuz doğrultusunda BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek.

İl tanılama komisyonlarınca 14-20 Kasım tarihlerinde ilkokul yöneticileri, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik özel yetenekliler ve BİLSEM tanılama süreci hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

Aday gösterme süreci, sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanları için kılavuzda yer alan gözlem formları doldurularak başlayacak ve okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecek.

Okul yönlendirme komisyonu, okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinden okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacak.

Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek.

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 21-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
