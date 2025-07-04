BİLSEM Öğrenci Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

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Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında yapılan bireysel değerlendirme sonuçlarını duyurdu. Öğrencilerin itiraz başvuruları 7-11 Temmuz tarihleri arasında kabul edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan-27 Haziran tarihleri arasında yetenek alanlarına göre gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı.

Sonuçlara ilişkin itiraz başvuruları, 7-11 Temmuz tarihleri arasında e-İtiraz Modülü üzerinden yapılabilecek.

Bireysel değerlendirme sonuçlarına göre, BİLSEM'lere başvuracak öğrencilerin kayıt işlemleri, 28 Temmuz-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sonuçlara, Bakanlığın resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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