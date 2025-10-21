Bilkent Üniversitesi Öğrencileri Eskil'de Kütüphane Kurdu

Bilkent Üniversitesi öğrencileri "Güneş Köyden Doğuyor Projesi" kapsamında Eskil ilçesindeki Hacı Battal Tüzün İlkokuluna kütüphane kurdu.

Okul müdürü Hüseyin Sezer, AA muhabirine, projeye katılan üniversite öğrencileri sayesinde minik öğrencilerin iki gün boyunca eğlendiğini söyledi.

Proje kapsamında gönüllü öğrenciler, okul bünyesinde yeni bir kütüphane kurulumunu tamamladığını belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Üniversiteli ağabey ve ablalarının enerjisiyle okulumuzun atmosferi iki gün boyunca adeta şenlik havasına büründü. Özellikle kurulan kütüphanemiz, çocuklarımız için kalıcı bir armağan oldu. Bu anlamlı projede emeği geçen Bilkent Üniversitesi öğrencilerine ve proje koordinatörlerine teşekkür ediyorum."