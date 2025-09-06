Haberler

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 'Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri için Siber Güvenlik Eğitimi', Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Eğitimde siber güvenlik konularında bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amaçlandı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından "Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri için Siber Güvenlik Eğitimi" tamamlandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, OKA'nın 2024 Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Teknik Destek Programı kapsamında düzenlenen eğitimin, 1-5 Eylül tarihleri arasında (OMÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Eğitimde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve Cybernova Akademi Kurucusu Dr. Hakan Can Altunay, LAN/WAN güvenliği, port güvenliği, kriptoloji, SQL Injection, XSS, CSRF, VLAN/DHCP saldırıları, brute force, ARP/STP atakları, komut yürütme, WLAN güvenliği, File Injection ve XML External Entity saldırıları gibi güncel siber güvenlik konularını teorik ve uygulamalı olarak anlattı.

Eğitimle, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin siber güvenlik alanındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve öğrencilerine güncel tehditler ile korunma yöntemleri konusunda farkındalık kazandırmalarına katkı sağlanması amaçlandı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
