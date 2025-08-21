Bilişim Suçlarına Yönelik Operasyonda 55 Şüpheli Yakalandı

Bilişim Suçlarına Yönelik Operasyonda 55 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 20 ilde 55 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 23'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonu, sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 20 ilde 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği', 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması', 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 55 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden, 23'ü tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
