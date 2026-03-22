Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bilirkişi sistemiyle ilgili paylaşım Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bilirkişi sisteminde yapılan iyileştirmeler sayesinde rapor teslim süresinin 110 günden 29 güne indirildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığının bilirkişi sistemine dair sosyal medya paylaşımını alıntılayıp, bilirkişi sisteminde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Yargı sistemini güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Gürlek, bilirkişi sistemiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Rapor teslim kontrolü ve aylık bakılacak iş sayısı uygulamaları sayesinde, 110 gün olan ortalama rapor süresini 29 güne düşürdük. Aylık dosya sayısını, normal dosyalarda 30, seri dosyalarda 60 ile sınırlandırarak bilirkişilerin iş yükünü dengeledik. Bilirkişi rapor şablonları ve kontrol listeleri ile raporları daha sistematik, şeffaf ve denetlenebilir hale getirdik. Bilirkişi Görevlendirme Rehberi ve Performans Ölçme Formu'nu UYAP sistemine entegre ederek süreçleri daha etkin kıldık."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
