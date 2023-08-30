Bilinçsiz sulama Arin Gölü'nü kuruma noktasına getirdi

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü, bilinçsiz sulama, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.

Adilcevaz ilçesinde tarımsal maksatlı kullanılan 300'e yakın sondaj kuyusu bulunurken, her bir kuyuda ise saatte ortalama 100 ton su çıkarılıyor. Sondaj kuyularıyla beraber iklim değişikliği ve kuraklıkla birlikte bölgede içme suyu sorunuyla beraber Arin Gölü de kuruma noktasına geldi.

Mehmet Şakir Oruçlu isimli vatandaş, Arin Gölü'nün bölgenin göz bebeği olduğunu söyleyerek, "Arin Gölü bir kuş cennetidir. En az 200 tür kuş gölün çevresinde yaşıyor. Bilinçsiz sulama ve kuraklık hem bizim kaynak sularımızı hem de Arin Gölü'nü vuruyor. Şu an bulunduğu bölgede bir ayda 500-600 metre su çekildi. Çiftçilerin nazarımızda ayrı bir yerleri var, ancak bilinçsiz su kullanımını azaltsınlar. Devlet yetkililerinden çiftçiler hakkında bir kanun çıkarmasını arz ediyorum" dedi.

(ORH-MSA-Y)