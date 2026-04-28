Bilim İnsanı Ergün Kırlıkovalı'dan YÖK'e Ziyaret

(ANKARA) - F-35 ve B-2 Spirit savaş uçaklarının radarlardan gizlenmesini sağlayan "görünmezlik kaplaması"nın arkasındaki isim olan Türk bilim insanı Ergün Kırlıkovalı, üniversite buluşmaları kapsamında Yükseköğretim Kurulu'nu (YÖK) ziyaret etti. YÖK'ün bilim iletişimi alanındaki çalışmalarını takdir ettiğini ifade eden Kırlıkovalı, "Bilim iletişimi modeli tüm Türkiye'ye hızla yayılabilecek güçlü bir potansiyel taşıyor" dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde "önemli bir sıçrama" gerçekleştirdiğini ifade eden Kırlıkovalı, ziyaretleri kapsamında edindiği izlenimlere ilişkin, "TUSAŞ'ı gezdim, KAAN'ı gördüm. ASELSAN'ı ziyaret ettim. Müthiş etkilendim. Çok güzel buluşlar var. Türkiye sadece başka yerde gördüğünü taklit etmiyor, üzerine koyuyor. Özellikle insansız hava araçları alanında küresel ölçekte bence bir numaraya oturdu" dedi.

Türkiye'nin bu alanda kararlılıkla ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Kırlıkovalı, inovasyon ve yaratıcılığın birbirini besleyen bir süreç olduğunu söyledi.

Türkiye'de üniversitelerin gerek savunma sanayisine gerekse diğer sanayiye çok önemli katkı sağlayacak düzeyde olduğunu belirten Kırlıkovalı, " Üniversitelerdeki bilgi ve insan kaynağı, üniversite- sanayi iş birliği için büyük fırsat. Üniversitelerde bu beyin gücü var. Ancak bu gücü sanayinin ihtiyaçlarına daha etkin cevap verecek şekilde organize etmemiz gerekiyor. Daha güçlü ve sürekli iş birlikleri kurulabilir" diye konuştu.

"Uygulamalı eğitim modeli çok önemli bir kazanım"

YÖK tarafından başlatılan ve öğrencilerin uzun süreli iş yeri deneyimi kazanmasını sağlayan uygulamalı eğitim modelini de değerlendiren Kırlıkovalı, bu yaklaşımın hem öğrenciler hem de sektör açısından önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

Üniversite öğrencilerinin AR-GE süreçlerine daha erken dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Kırlıkovalı, teknoparklar ve laboratuvarların daha etkin kullanılmasının önemine değindi ve öğrencilerin fikirlerini test edebilecekleri ortamların yaygınlaştırılmasının inovasyon süreçlerini hızlandıracağını belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayisinde yalnızca ürün geliştirmediğini aynı zamanda güçlü bir ekosistem inşa ettiğini ifade eden Kırlıkovalı, bu sürecin gelecek nesiller için önemli bir altyapı oluşturduğunu kaydetti.

YÖK bünyesinde yürütülen bilim iletişimi faaliyetlerine de değinen Kırlıkovalı, "Gençlerimizi bilimle buluşturmak sadece kitaplarla olmuyor. Sadece anlatmakla da olmuyor. Bunları gerçek hayattan gelen tecrübelerle zenginleştirmek gerekiyor" dedi.

Yükseköğretim Kurulu'nun bilim iletişimi alanındaki çalışmalarını takdir eden Kırlıkovalı, "Yükseköğretim Kurulunun bilim iletişimi modeli tüm Türkiye'ye hızla yayılabilecek güçlü bir potansiyel taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Gençler öğrenmeye odaklansın"

Kırlıkovalı, gençlere yönelik mesajında ise üniversite eğitiminin yalnızca sınıf geçmek için değil, öğrenmek için değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Üniversitenin "öğrenmeyi öğrenme" süreci olduğunu belirten Kırlıkovalı, asıl öğrenmenin mezuniyet sonrasında devam ettiğini belirtti.

Kaynak: ANKA