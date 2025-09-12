Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'na Kayyum Atandı

(ANKARA) -Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfını yönetmek ve temsil etmek üzere YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve Avukat Mehmet Çiçek kayyum olarak atandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği karar gereği, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfını yönetmek ve temsil etmek üzere YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve Avukat Mehmet Çiçek'in kayyum olarak atandığı belirtildi.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/49 Değişik İş Sayılı dosyada verilen 12.09.2025 tarihli kararı gereği 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu EK-11. Maddesi gereğince Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfını yönetmek ve temsil etmek üzere YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve Av. Mehmet Çiçek kayyım olarak atanmıştır. Bu doğrultuda Üniversitemizin mütevelli heyetinin görevi sonlandırılmıştır.

Üniversitemizin mütevelli heyetinin yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilen heyet 12.09.2025 tarihi itibarıyla göreve başlamış bulunmaktadır. Akademik ve idari kadromuz ile çalışanlarımızın haklarına herhangi bir zarar gelmeksizin Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden, aksamadan devam edecektir. Hocalarımızın, öğrencilerimizin ve idari çalışanlarımızın hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."