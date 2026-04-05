Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu Nebiyan Dağı'nın zirvesine çıktı

Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu, Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Dağı zirvesine doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Zorlu parkurda ilerleyen katılımcılar, yağışlı hava koşullarına rağmen zirveye ulaştı ve doğanın tadını çıkardı.

Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu üyeleri, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi sınırları içinde yer alan Nebiyan Dağı'nın zirvesine doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Topluluk üyeleri, yaklaşık 8 kilometrelik zorlu parkurda ilerleyerek 1284 metre rakımlı zirveye ulaştı. Yürüyüş boyunca yaklaşık 500 metre irtifa kazanan katılımcılar, yağmurlu, sisli hava koşullarına rağmen engebeli ve tırmanışlı rotayı tamamladı. Katılımcılar yürüyüş sırasında kar ve ilkbaharın ilk kır çiçeklerini görmenin de mutluluğu yaşadı.

Zirveye ulaşan doğaseverler, Türk bayrağı eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu Samsun Temsilcisi Abdurrahman Güner, yaptığı açıklamada, Nebiyan Dağı'nın doğal yapısı ve manzarasıyla katılımcılara her adımın karşılığını veren bir deneyim yaşattığını belirtti.

Güner, etkinliğin, doğa yürüyüşlerine olan ilgiyi artırmasına ve bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Hizbullah'ın 'İngiliz savaş gemisini hedef aldığı' iddiası

Avrupa ülkesinin savaş gemisine saldırı! Bu kez İran'dan değil

Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı! 1967'den bu yana ilk kez görüldü
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı

Kimse ikna edemedi, kurtuluşu mucize oldu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı