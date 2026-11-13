Bilecik Valisi Sözer, İl Müftülüğünde yeni göreve başlayan Dikmen'e başarı diledi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Müftülüğünü ziyaret ederek kurum bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Müftüsü Yusuf Dikmen ile bir araya gelen Sözer, müftülük tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, vatandaşlara sunulan din hizmetleri ve devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözer, İl Müftülüğü görevine yeni başlayan Dikmen'e hayırlı olsun dileklerini ileterek görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA