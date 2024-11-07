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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli İlkokulunda Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli İlkokulunda Öğrencilerle Bir Araya Geldi
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli İlkokulunda öğrencilere kitap okudu, okulda incelemelerde bulundu ve öğretmenlerle sohbet etti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl Osmaneli İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler ile birlikte Kütüphanede kitap okudu ve okulda incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl Osmaneli ilçesinde bir dizi incelemelide bulundu.

Vali Aygöl daha sonra okulda İş insanı Levent Ağca tarafından yapılan kütüphanede öğrenciler ile bir araya gelerek kitap okudu, öğrencilere sorular sordu.

Okuldan ayrılırken açıklama yapan Vali Aygöl "Biz her hafta mesaimizi okullarda açmaya çalışıyoruz. Bugün de Osmaneli İlkokulunda bulunuyoruz. Bugün burada öğrencilerimiz ile birlikte olduk. Velilerimizle görüştük. Öğretmenlerimiz ile sohbet ettik sorun ve isteklerini dinledik. Öğrencilerimizin seçmeli ders olarak seçtiği Robotik sınıfımızda incelemelerde bulunduk. Öğrencilerimiz ile birlikte Robotik kodlama yaptık." dedi.

Eğitim ve öğretime katkı sağlayan herkese teşekkür eden Aygöl, sözlerini şöyle noktaladı:

"Çocuklarımıza başarılar diliyorum, yakında önümüzdeki hafta öğrencilerimizin dinlenmesi için bir ara vereceğiz. Şimdiden öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum."

Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel
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