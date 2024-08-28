Bilecik Valisi Şefik Aygöl Harmanköy'e ziyarette bulundu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'e ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, köydeki Abdullah Mihalgazi Türbesi'ne uğrayan Vali Aygöl, burada dua etti.

Daha sonra çiftçilerle üzüm hasadına katılan Aygöl, vatandaşların kente ilişkin talep ve önerilerini dinledi.

Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Şefik Aygöl, Bilecik'te her yıl ortalama 6 bin 530 ton üzüm üretildiğini bildirdi.

Bilecik'in hem sanayi hem de tarım kenti olduğunu vurgulayan Vali Aygöl, "Bu topraklar bereketin simgesidir. 88 tarım ürünü Bilecik'imizde yetişiyor. Biz de fırsat buldukça hasatlara ve ekimlere katılmaya çalışıyoruz. Tarımın ilimizde gelişmesi ve ürünlerimizin ününün duyulması adına çalışmalarımıza devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ziyarette Aygöl'e, İnhisar Kaymakamı Furkan Recep Nalbant ile İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan da eşlik etti.