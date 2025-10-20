Bilecik Valisi Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentteki muhtarlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik binasındaki programda Sözer, köy ve mahalle muhtarlarını makamında ağırladı.

Sözer, ziyarette yaptığı konuşmada, muhtarların demokrasinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.