Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yaptı - Haberler

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Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yaptı

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya,

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, ramazan öncesi vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimlerinde bulundu.

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, ramazan öncesi vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimlerinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Kızılkaya'nın denetim faaliyetlerine katılarak yerinde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Ekiplerin Kızılkaya koordinesinde ramazan ayı öncesinde marketlerde denetimlerini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Fahiş fiyatların önüne geçmek ve başta şeker olmak üzere tüm ürünlerde stokçuluğu önlemek için denetimler yapılıyor." ifadesi kullanıldı.

Vali Kızılkaya'ya denetimlerde Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta ile Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay da eşlik etti.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Bilecik, Güncel, Haberler

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