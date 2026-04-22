Bilecik Valisi Sözer, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin, Söğüt ilçesindeki türbesine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette türbe önünde saygı nöbeti tutan alp kıyafeti giymiş jandarma personelinin nöbet değişimini izleyen Sözer, daha sonra Ertuğrul Gazi'nin mezarı başında dua etti.

Vali Sözer, türbeyi ziyaret edenlerle sohbet edip Ertuğrul Gazi hakkında bilgi verdi.

Ziyaretinde Sözer'e, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ile diğer ilgililer eşlik etti.