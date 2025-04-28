Bilecik Valisi Aygöl'den Bozüyük'te Öğrencilere Ziyaret

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük ilçesindeki Güzel Sanatlar Lisesi ile TOKİ İlkokuluna ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette öğrencilerle sohbet eden Vali Aygöl, daha sonra kitap okuma etkinliğine katıldı.

Ardından öğrenciler, hazırladıkları çeşitli etkinliklerle yeteneklerini sergiledi.

Öğretmenlerle düzenlenen toplantıyla devam eden ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.