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Bilecik Valiliği Binasında Kente Özgü Mermer Kullanılacak

Bilecik Valiliği Binasında Kente Özgü Mermer Kullanılacak
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Bilecik'te inşaatı devam eden Valilik binasının dış cephesinde kullanılacak bej renkli mermer, kentin kültürel ve doğal değerlerini yansıtacak.

İnşaatı devam eden Bilecik Valiliği binasının dış cephesinde kullanılacak kente özgü bej renkli mermer, şehrin kimliğini ön plana çıkaracak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yapımı süren modern mimariye sahip binanın aynı zamanda kentin simgelerini de taşıması hedefleniyor.

Bu kapsamda projede ilk kez kullanılacak, gelecekte coğrafi işaret de alınması planlanan Bilecik'e özgü bej renkli mermer, kentin kültürel ve doğal değerlerini yansıtacak.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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