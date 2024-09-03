Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Zafer ve Kurtuluş Konseri düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla 'Zafer ve Kurtuluş Konseri' gerçekleştirildi. Sanatçı Emir Can İğrek'in sahne aldığı konserde binlerce vatandaş bir araya geldi.

Bilecik'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla "Zafer ve Kurtuluş Konseri" gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesince organize edilen etkinlik kapsamında sanatçı Emir Can İğrek, Cumhuriyet Meydanı'nda sahne aldı.

Kentin çeşitli noktalarından gelen binlerce vatandaş, meydanda yoğunluk oluşturdu.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, konserin öncesi yaptığı konuşmada, Bileciklilerin alanı doldurmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Katılımcıların geçmiş 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Subaşı, "Bilecik'imizin kurtuluşu 6 Eylül 1922 de kutlu olsun. Emir Can, zaferimizi bugün bizlerle taçlandırdı. Zaferle kurtuluş arasında, güzel bir tarihte bizlerle birlikte oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Gençliğimizin çığlığı asla sönmesin." dedi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de ilin 6 Eylül 1922'de, ciddi fedakarlıklarla düşmandan arındırıldığını kaydetti.

Zafer Bayramı'nın Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının en büyük emanetlerinden biri olduğunu vurgulayan Tüzün, organizasyonda emeği geçen Subaşı'ya teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından Subaşı ile Tüzün, İğrek'e hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Emir Can İğrek Kültür Sanat Etkinlik Politika bilecik Güncel Kültür Müzik

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt: Millet nerede isterse orada olacağım

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt: Millet nerede isterse orada olacağım

 Tüm yollar yine aynı isme çıkıyor! Narin'in annesinin sözleri kafaları karıştırdı

Tüm yollar yine aynı isme çıkıyor! Narin'in annesinin sözleri kafaları karıştırdı

 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor
Sivas-Erzincan sınırında otobüs devrildi, 17 kişi yaralandı

Sivas-Erzincan sınırında otobüs devrildi, 17 kişi yaralandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Medina hangi bölgede oynuyor, mevkisi ne? Galatasaray'da kaç yabancı futbolcu var? Galatasaray'da yabancı futbolcular Fatih Terim, Benfica'ya mı gidiyor? Rade Krunic nereye gitti, bonservis bedeli ne kadar? Fenerbahçe'de kaç yabancı futbolcu var? Fenerbahçe'de yabancı futbolcular Casemiro Galatasaray'a mı geliyor? Naby Keita kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe UEFA kadrosu 2024-25! Fenerbahçe UEFA kadrosunda kimler var? Beşiktaş UEFA kadrosu 2024-25! Beşiktaş UEFA kadrosunda kimler var? Galatasaray UEFA kadrosu 2024-25! Galatasaray UEFA kadrosunda kimler var? Sisi Türkiye'ye neden geliyor?
title