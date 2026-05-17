Kıbrıs Gazisi Hasan Gümüş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Hasan Gümüş için askeri cenaze töreni düzenlendi. Gümüş, ikindi namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Törende gaziler tabut başında dua okudu, ailesine Türk bayrağı ve madalya teslim edildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 72 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Hasan Gümüş'ün cenazesi toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Bozüyük Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Gümüş için ikindi vakti Yüzbaşı Mahallesi Camisi'nde askeri cenaze töreni düzenlendi.

Törende gaziler tabutun başında saygı selamı vererek dua okudu.

Gümüş'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda cenaze arabasına konarak ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Gümüş'ün oğlu ile torununa, Türk bayrağı ve madalya teslim edildi.

Törene, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, eski Muğla Valisi Amir Çiçek, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Şehit ve Gazi Dernek Başkanı İsmail Uysal, askeri erkan, gaziler, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
