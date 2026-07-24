Bilecik’te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Bilecik'te, üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri kişilerin üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 2 zanlının üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak: AA