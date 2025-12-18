Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheliler yakalandı
Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli kişilerin üzerinde uyuşturucu madde buldu. Gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam ediyor.
|Bilecik'te, üzerinde uyuşturucu madde bulunan zanlılar gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada, şüphelendikleri şahısların üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada, muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ve aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel