Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. 4 kişi tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.