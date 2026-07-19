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Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunduran 3 zanlı yakalandı

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Bilecik'te Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, üzerinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Bilecik'te, üzerinde uyuşturucu bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda şüphelendikleri kişilerin üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 3 zanlının üzerinde muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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