Haberler

Bilecik'te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik'te, kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçakçılık ile uyuşturucu ve uyarıcı madde mücadelesi kapsamında çalışma yaptı.

Yapılan operasyonlarda, çeşitli miktarlada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan 2 zanlı hakkında kaçakçılık ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti

Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı

Günlerdir beklenen fotoğraf geldi
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber

Hayatı kahve köşelerinde geçenlere Yargıtay'dan şok haber
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Türkiye maçına damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Düğün konvoyunda tekmeli, yumruklu kavga

En mutlu günleri olacaktı! Çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı

Ortalığı karıştıran sünnet düğünü
Japonya Tunus'a gol oldu yağdı

Rakibine gol olup yağdılar! Bir takım daha Dünya Kupası'na veda etti