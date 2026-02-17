Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda şüpheli yakalandı
Gölpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarma ekipleri tarafından 1 zanlı gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve kullanma aparatları ele geçirildi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında bir eve düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Evde yapılan aramalarda, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 34 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sigara ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel