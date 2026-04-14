Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Bilecik'te, narkotik ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, üzerinde uyuşturucu bulunan iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamalarda, şüphelendikleri kişilerin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada, 2 şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu ile aparat ele geçirildi.
Yakalanan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan