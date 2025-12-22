Haberler

Bilecik'te traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde traktörle otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

R.Ü. (60) yönetimindeki 11 AAB 734 plakalı traktör, Gölpazarı- Bilecik kara yolunun Beşevler mevkisinde A.Ö. (33) idaresindeki 07 RN 042 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan eşi H.Ö. (27) ve kızı E.Ö. (4) yaralandı.

Gölpazarı ilçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
