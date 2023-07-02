Bilecik'te Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen kazada, traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Kazanın ardından cenaze, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Arazisine giden Ali D'nin (69) kullandığı 11 RA 979 plakalı traktör, Softalar köyü Kamışlık mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.
Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zafer Özuğur - Güncel