Bilecik'te trafik tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, motosikletin trafik tabelasına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, motosikletin trafik tabelasına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
H.T'nin (35) kullandığı 11 ACN 217 plakalı motosiklet, Alibeydüzü köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik tabelasına çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan