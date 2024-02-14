Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. İl merkezinden Bozüyük istikametine seyreden bir otomobil, TOKİ Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İl merkezinden Bozüyük istikametine seyreden Metin T. idaresindeki 46 EJ 470 plakalı otomobil, TOKİ Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Refüjde askıda kalan araçta yaralanan Havva T, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de olay yerinde çalışma yaptı.