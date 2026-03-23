Bilecik'te cipin drenaj kanalına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Bilecik'te, cipin yol kenarındaki drenaj kanalına devrildiği trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik- Eskişehir kara yolunda seyreden C.K. (56) idaresindeki 34 AC 0803 plakalı cip, Örenköy mevkisinde yol kenarındaki drenaj kanalına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü C.K. ile yolcu S.B.K. (53), 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kazaya müdahale eden bir itfaiye eri, araçta bulduğu Türk bayrağını zarar görmemesi için muhafaza altına aldı.