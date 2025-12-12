Bilecik'te hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Bilecik'te hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Bilecik'te hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
M.D. idaresindeki 16 BGT 542 plakalı kamyon, Bahçelievler Mahallesi Cevizli Sokak'ta F.B. yönetimindeki 16 BRN 90 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçta bulunan C.Ç, S.K. ve M.B. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel