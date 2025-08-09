Bilecik'te TIR ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bilecik'te TIR ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti.

Bilecik'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yenişehir-Bilecik kara yolunda Selda Ateş (53) idaresindeki 34 CFF 485 plakalı otomobil, Pelitözü Kavşağı yakınlarında, H.P. (55) yönetimindeki 43 HP 979 dorse plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobil sürücüsü Selda Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ateş'in aracındaki yaralanan yolcular M.E.A. (13) ve A.S.A. (17) ile tır sürücüsü H.P, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız

Bakan Fidan ilk kez böyle konuştu: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor lige 3 puanla başladı

Samsun'da 3 gollü nefes kesen maç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.