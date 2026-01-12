Bilecik'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Gölpazarı ilçesinde bulunan bir tek katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akçakavak köyünde Muhammed Öz'e ait tek katlı ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev zarar gördü.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel