Haberler

Bilecik'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gölpazarı ilçesinde bulunan bir tek katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akçakavak köyünde Muhammed Öz'e ait tek katlı ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev zarar gördü.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var

İtirafçı olmak için başvuru yaptı: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat

İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat
Kuyumcuya girip 6 kilo altın çalan hırsızdan şaşkına çeviren ifade

Kuyumcuya girip 6 kilo altın çalan hırsızdan şaşkına çeviren ifade
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var

İtirafçı olmak için başvuru yaptı: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir

Komşuda infial yaratan görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor