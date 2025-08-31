Bilecik'te Tarla Sınırı Nedeniyle Kavga: 1 Ölü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarla sınırı yüzünden çıkan kavgada Engin Güngör hayatını kaybetti. E.S. isimli şahsın, tartışma sonucunda Güngör'ün kafasına sert bir cisimle vurması sonucu olay meydana geldi. Olayın ardından jandarma zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Soğucakpınar köyünde tarla sınırı nedeniyle husumet bulunan Engin Güngör ile E.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.S, Güngör'ün kafasına sert cisimle vurdu.

Olay yerinde hayatını kaybeden Güngör'ün cesedi, otopsisi yapılmak üzere Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel
