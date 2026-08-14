Osmaneli'nde Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Soğucakpınar ve Medetli köyleri arasındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, 2 helikopter, 10 arazöz ve 29 personelle yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA