Haberler

Osmaneli'nde Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Osmaneli'nde Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Soğucakpınar ve Medetli köyleri arasındaki tarım arazisinde çıkan yangın, 2 helikopter, 10 arazöz ve 29 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Soğucakpınar ve Medetli köyleri arasındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, 2 helikopter, 10 arazöz ve 29 personelle yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! 24 saatte ikinci milletvekili istifası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UltrAslan dağılıyor mu? Şirin'in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır

Öcalan sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
Nilda'yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu

Nilda'yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu
Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi

Barışma teklifi reddedilince evi yaktı! Alevlerin arasında can verdi
Galatasaray'a Rafael Leao müjdesi

Eleştirileri kökünden kesecek! Galatasaray'a büyük müjde
Halsey’den şaşırtan Türkçe hamle! Oğlu Ender için bakın ne yazdı

Dünyaca ünlü şarkıcıdan şaşırtan Türkçe paylaşım! Bakın ne yazdı
Okan Buruk'tan Çorum FK maçı öncesi flaş toplantı

Çorum maçı öncesi masaya yumruğunu vurdu
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...